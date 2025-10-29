Τι λέει ο Δήμος Ζηρού για τη μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση με τα ζωικά απόβλητα στην Πρέβεζα

Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.Δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας.Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».