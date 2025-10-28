Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακά πλάνα με τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας από την παρέλαση - Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακά πλάνα με τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας από την παρέλαση - Δείτε βίντεο
Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, Kiowa αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πετούν
Τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, Kiowa αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πρόκειται να πετάξουν πάνω από το σημείο της παρέλασης προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.
