Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακά πλάνα με τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας από την παρέλαση - Δείτε βίντεο

Πολεμική Αεροπορία Παρέλαση 28η Οκτωβρίου

Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, Kiowa αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πετούν

Τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ελικόπτερα, διαφόρων τύπων όπως Huey, Kiowa αναγνώρισης, Apache, Chinook και NH90 πρόκειται να πετάξουν πάνω από το σημείο της παρέλασης προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.



