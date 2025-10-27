Στις 3:30 ώρες ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ νοσοκομείων με βραχιολάκια, λέει ο Γεωργιάδης - Μείωση 65% του χρόνου αναμονής
Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους, λέει ο υπουργός Υγείας

Κατά 65% μειώθηκε ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων όπου οι πολίτες παίρνουν «βραχιολάκια» το τελευταίο οκτάμηνο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα», σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη.

«Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας. Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

