ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη οι απολογίες - Στο ανακριτικό γραφείο εντός της ημέρας ο κατηγορούμενος λογιστής
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη οι απολογίες - Στο ανακριτικό γραφείο εντός της ημέρας ο κατηγορούμενος λογιστής
Ελεύθερος με περιοριστικούς αφέθηκε μετά την απολογία του κατηγορούμενος που ισχυρίστηκες πως ενεπλάκη επειδή εμπιστεύτηκε σε κάποιον τους κωδικούς του στο taxisnet
Συνεχίζονται και σήμερα ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι σήμερα οι απολογίες έξι κατηγορουμένων και πριν από λίγο ένας εξ αυτών, ο οποίος δηλώνει αυτοαπασχολούμενος και αρνείται τις κατηγορίες, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Αντίθετα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του άλλος κατηγορούμενος που απολογήθηκε νωρίτερα σήμερα. Κατά πληροφορίες ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή: «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου».
Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση.
Εν τω μεταξύ, αργά χθες προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για ένα βαρύτατο κατηγορητηρίου, μέρος του οποίου φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα.
«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
Να σημειωθεί ότι χθες σε κατ΄ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της η πρώην σύζυγός του παραπάνω κατηγορούμενου. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».
Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 37 άτομα. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τους για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα Δεύτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι σήμερα οι απολογίες έξι κατηγορουμένων και πριν από λίγο ένας εξ αυτών, ο οποίος δηλώνει αυτοαπασχολούμενος και αρνείται τις κατηγορίες, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Αντίθετα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του άλλος κατηγορούμενος που απολογήθηκε νωρίτερα σήμερα. Κατά πληροφορίες ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή: «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου».
Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση.
Εν τω μεταξύ, αργά χθες προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για ένα βαρύτατο κατηγορητηρίου, μέρος του οποίου φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα.
«Παραδέχομαι ότι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
Να σημειωθεί ότι χθες σε κατ΄ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της η πρώην σύζυγός του παραπάνω κατηγορούμενου. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα υποστήριξε στην απολογία της ότι είχε πλήρη άγνοια για τις δραστηριότητες του κατηγορούμενου πρώην συζύγου της. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε στον ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη για να προσθέσει: «Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου».
Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 37 άτομα. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τους για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα Δεύτερα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα