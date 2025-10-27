Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για 28η Οκτωβρίου: Χρέος όλων μας να διαφυλάξουμε την πορεία του γένους προς το μέλλον

«Έχοντας πλήρη επίγνωση της ποιότητας και των δυνατοτήτων που επιδεικνύετε καθημερινά επί τω έργω, θέλω, και εκ της θεσμικής μου ιδιότητος ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να διαβεβαιώσω ότι, όπως τότε, έτσι και τώρα, «αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου Εδάφους». Και θα το πράττουν αενάως και αδιαλείπτως, με ακατάβλητο φρόνημα, αδιασάλευτη πίστη και αποστολική προσήλωση στο Ιερό Χρέος, καθ' ομοίωσιν εκείνων που απέδειξαν περίτρανα πως η Ιστορία γράφεται όταν το καθήκον προς την Πατρίδα υπερβαίνει το εγώ και διαφυλάττει το εμείς», ξεκαθαρίζει.«Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση», εξηγεί, «εκτείνεται το όραμα της Ατζέντας 2030 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενός συνεκτικού σχεδίου μετεξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, αντλώντας έμπνευση από τον διαχρονικό αξιακό κώδικα του Έθνους, τον μεταστοιχειώνει σε δύναμη προόδου. Με ακρογωνιαίο λίθο τα διδάγματα του παρελθόντος και τη διορατικότητα που απαιτεί το ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας του παρόντος, οικοδομείται ένα νέο οικοσύστημα Ενόπλων Δυνάμεων, ευέλικτων, τεχνολογικά προηγμένων, καινοτόμων και βαθιά ανθρωποκεντρικών, ικανών να αποτελέσουν όχι μόνον ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά και θεσμικό πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας για τις επόμενες γενεές».«Διότι, όσο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκουν προμαχών της κρατικής κυριαρχίας και ακατάλυτος θεματοφύλακας των αξιών και ιδανικών του Έθνους, ατενίζοντας το μέλλον με βλέμμα στραμμένο στον καταγάλανο ουρανό και ρίζες βαθιές στην από αιώνων ελληνική γη και τις θάλασσές μας, η Ελλάς θα πορεύεται Όρθια, Ακέραια κι Ελεύθερη, εις το διηνεκές», καταλήγει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.