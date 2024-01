ΓΕΕΘΑ: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός, Δημήτρης Χούπης

Ως Ανώτατος Αξιωματικόςπροήχθη το έτος 2016 τοποθετήθηκε ως Δντης τηςτουΔιοικητής Ταξιαρχίας της(Κως) (2017-2018), Υποδιοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2018-2019) μέχρι και της προαγωγής του σε Υποστράτηγο. Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη, το 2020 ως Διοικητής Μεραρχίας της 95 ΑΔΤΕ(Διαγοριδών) και το 2021 ως Διευθυντής Ε’ Κλάδου (Στρατιωτικών Πληροφοριών – Ασφαλείας) του ΓΕΕΘΑ.Την 09 Μαρτίου 2022 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της17 Ιανουαρίου 2023, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή τηςμε όλα τα προβλεπόμεναμετάλλια και διαμνημονεύσεις καθώς και με τις πτέρυγες5 χωρών τουΕίναιμε άριστα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ στα Συστήματα Μετάδοσης της πληροφορίας. Διαθέτει τίτλους μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα αντικείμενα ¨ Στρατηγική και Διπλωματία¨, στον» καθώς και είναι απόφοιτος της 7ης ΕΣ μεταπτυχιακού σεμιναρίου «δια βίου μάθησης» στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, υπό την αιγίδα τουΕίναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων, όπως επίσης έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών, άρθρων, μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε αντικείμενα της διδακτορικής του διατριβής,), στρατηγικής κυβερνοπολέμου και ειδικά θέματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.Ομιλεί άριστα την Αγγλική και τη Γαλλική σε επίπεδο εργασίας. Είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά (1 θυγατέρα Κλινική Διαιτολόγο και 2 γιούς Αξκούς των Ειδικών Δυνάμεων).Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στη Κ/Φ ΔΟΞΑ και στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ.Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής Διοικητού 1ης Μοίρας Φρεγατών, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Τμηματάρχης σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών (ΓΕΝ/Α4), Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3) και Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ), ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Αρχιεπιστολέας Στόλου (ΑΕ/ΑΣ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) και ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη.Έχει διατελέσει Διοικητής 2ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υπαρχηγός Στόλου και Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.Το 2023 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης εκπαιδεύσεις Ην Πολέμου, ΑΕΛΑ, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και NATO Defense College. Επίσης, κατέχει πτυχία MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το US Naval Postgraduate School (NPS), ενώ είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (Επιχείρηση ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από την Τρίπολη της Λιβύης.Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο υιών.Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης γεννήθηκε το 1965 στην Καστοριά. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΑΣΠ) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Nottingham Trent University. Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.Κατά τη διάρκεια της Σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων και ως Διοικητής υπηρέτησε στην 289 ΙΜΑ (Σαμοθράκη), στην 6η ΕΜΑ (Βυρώνεια), στην 212 ΕΜΑ (Λαγός) και ως Διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Αφγανιστάν).Έχει υπηρετήσει ως επιτελής στις Επιχειρήσεις ISAF-HQ στο Αφγανιστάν, Διευθυντής 3ου ΕΓ στην 7η Μ/Κ Ταξιαρχίας, Επιτελής Eπιχειρήσεων South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG), Τμηματάρχης J7 NRDC-GR, Διευθυντής Έδρας της Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην ΑΔΙΣΠΟ, Υποδιοικητής της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας καθώς και Διευθυντής ΔΕΠΙΧ της 1ης Στρατιάς.Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2017 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ/3/1 Δ.Ε.Μ.Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΜΕΡΥΠ. Το Μάρτιο του 2020 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής του Δ΄ΣΣ. Την 09 Μαρτίου 2021 τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.Την 08 Μαρτίου 2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης είναι ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εφοδιαστικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων της.Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών και ελικοπτέρων ειδικών αποστολών και κοινής ωφέλειας (Πυροσβεστικά, Έρευνας & Διάσωσης και Αεροδιακομιδών).Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.