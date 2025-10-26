Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Συνελήφθη 55χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
Συνελήφθη 55χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο - Είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη
Συνελήφθη, την Πέμπτη (23/10), μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου 4 δράστες κατ' εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.
Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και άλλη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου 4 δράστες κατ' εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.
Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και άλλη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα