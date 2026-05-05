Χαλκίδα: Μηχανή έπεσε σε είσοδο φούρνου, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Χαλκίδα: Μηχανή έπεσε σε είσοδο φούρνου, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Μαΐου σε φούρνο στη Χαλκίδα, όταν μηχανή κατέληξε με την όπισθεν στην είσοδο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε φούρνο στην περιοχή Καράπαπα, όταν μηχανή που βρισκόταν έξω από το κατάστημα κινήθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε στη γυάλινη πόρτα της εισόδου.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο βρίσκονταν πελάτες, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από τον θόρυβο.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.
Με πληροφορίες από evima
Το περιστατικό σημειώθηκε σε φούρνο στην περιοχή Καράπαπα, όταν μηχανή που βρισκόταν έξω από το κατάστημα κινήθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε στη γυάλινη πόρτα της εισόδου.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο βρίσκονταν πελάτες, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από τον θόρυβο.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.
Με πληροφορίες από evima
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα