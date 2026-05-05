Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τη ΔΥΠΑ, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000

Πώς θα γίνουν ενστάσεις και επιλογή δικαιούχων





Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές.







Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.



Παράλληλα, άνοιξε σήμερα







Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.



Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα ανοίξει και ο κύκλος των ενστάσεων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τυχόν αποκλεισμό ή σφάλματα στη μοριοδότησή τους.



Κλείσιμο Πώς διαμορφώνεται το προσωρινό Μητρώο Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων, καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε αίτηση, όπως:



• ο αριθμός αίτησης και βασικά στοιχεία ταυτοποίησης (μερικά ψηφία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ),

• τα μόρια ανά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία,

• η σειρά κατάταξης,

• τα στοιχεία των ωφελούμενων μελών,

• καθώς και η ένδειξη για το αν τελικά εκδίδεται επιταγή.



Όσοι εμφανίζονται χωρίς ένδειξη επιταγής θεωρούνται μη επιλεγέντες για το πρόγραμμα.



Ενστάσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί.



Για να γίνει δεκτή μια ένσταση, θα πρέπει:

- να αναφέρεται με σαφήνεια ο λόγος αμφισβήτησης (π.χ. λάθος μοριοδότηση ή εσφαλμένος αποκλεισμός),

- να τεκμηριώνεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά,

- να συνοδεύεται από ηλεκτρονικά επισυναπτόμενα έγγραφα, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα στοιχεία έχουν αναζητηθεί αυτεπάγγελτα (όπως το εισόδημα).



Η διαδικασία είναι αυστηρή και δεν προβλέπεται δεύτερη ευκαιρία υποβολής ένστασης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι οι οριστικοί δικαιούχοι να ανακοινωθούν και το πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών σε όλη τη χώρα να ξεκινήσει μέχρι τις 25 Μαϊου για τους 300.000 δικαιούχους.



Οι ανακοινώσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων αναμένονται, εκτός απροόπτου, εντός της εβδομάδας.



