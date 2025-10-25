Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη δεν είναι φόβος, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη
Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη δεν είναι φόβος, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη
«Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε» είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σημερινή ημέρα
Το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, έστειλε η Σέβη Βολουδάκη. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στάθηκε στην αξία της πρόληψης, μέσω των εθνικών προγραμμάτων «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», με τα οποία κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει.
«Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Βολουδάκη.
«Σήμερα, θυμόμαστε πως η πρόληψη δεν είναι φόβος. Είναι δύναμη, φροντίδα και αγάπη. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαδρομή. Με τα εθνικά προγράμματα «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Μέσα από την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση, δίνουμε φωνή σε όσες γυναίκες παλεύουν, σε όσες νίκησαν, και σε όσες μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει κουράγιο και ελπίδα. Ας κάνουμε την πρόληψη συνήθεια ζωής. Για εμάς, για τις γυναίκες που αγαπάμε, για κάθε επόμενη γενιά» είπε η κ. Βολουδάκη.
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
«Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Βολουδάκη.
«Σήμερα, θυμόμαστε πως η πρόληψη δεν είναι φόβος. Είναι δύναμη, φροντίδα και αγάπη. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαδρομή. Με τα εθνικά προγράμματα «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Μέσα από την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση, δίνουμε φωνή σε όσες γυναίκες παλεύουν, σε όσες νίκησαν, και σε όσες μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει κουράγιο και ελπίδα. Ας κάνουμε την πρόληψη συνήθεια ζωής. Για εμάς, για τις γυναίκες που αγαπάμε, για κάθε επόμενη γενιά» είπε η κ. Βολουδάκη.
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα