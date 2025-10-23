Προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της 16χρονης, λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είπε πως αν έγινε το μοιραίο βράδυ κλήση σε αστυνομικό τμήμα, δεν υπήρξε καταγραφή «και δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, παρά μόνο με την μαρτυρία των αστυνομικών οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει επικοινωνήσει κανείς»