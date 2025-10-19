Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για το φονικό στη Φοινικούντα

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός είχε αρνηθεί να απολογηθεί κατά τη σύλληψή του και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή - Στο κέντρο των ερευνών βρίσκεται ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο μαρτυρίες θέλουν να κινείται στην περιοχή γύρω από το κάμπινγκ