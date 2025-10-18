Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Παράλληλα προχωρούν τα έργα κατασκευής της γραμμής τέσσερα του μετρό με τους δύο μετροπόντικες να έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην διάνοιξη των δύο σηράγγων από το Γαλάτσι και το Γουδή που θα συναντηθούν στον σταθμό του Ευαγγελισμού