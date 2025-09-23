Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα
Η επέκταση ξεκινά από την Ανθούπολη προς το Ίλιον με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο – Ξεκίνησαν μελέτες και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο
Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, με επόμενες επεκτάσεις να σχεδιάζονται παράλληλα, ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Νίκος Κουρέτας.
«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο κ. Κουρέτας, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.
Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.
Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως κάποιες μελέτες θα χρειαστούν από πέντε έως και δέκα χρόνια, κάποιες ίσως και περισσότερο.
«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε» εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.
Στάθηκε τέλος στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.
