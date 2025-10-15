Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Στα δικαστήρια της Καλαμάτας οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή
Στο κάδρο έχει μπει και τρίτο πρόσωπο - Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης
Στα δικαστήρια της Καλαμάτας έφτασαν πριν από λίγο οι δύο φερόμενοι ως δράστες του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Κυριακής (19/10).
Ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως δράστη, Δημήτρης Γκαβέλας είπε: «Προσήχθησαν ενώπιον της ανακρίτριας και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή στις 12:00. Έχουμε αιτηθεί και θα λάβουμε αύριο τα αντίγραφα της δικογραφίας. Το μόνο που έχει πει είναι ότι δεν πυροβόλησε, ενώ κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν κρατούσε όπλο, δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε».
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.
Δείτε την άφιξη των κατηγορούμενων στα δικαστήρια
Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.
Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.
Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.
Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
