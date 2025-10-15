Ρόδος: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το τριών ετών κοριτσάκι, που ανασύρθηκε χθες 14/10 χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το κοριτσάκι διακομίσθηκε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ, ενώ σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης τόνισε ότι με την άφιξή του στο νοσοκομείο, το παιδί που διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρό, υπεβλήθη σε συμπληρωματικές εξετάσεις και αμέσως μετά σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddis4jq4x59t)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddis4jq4x59t)

«Το παιδί διακομίσθηκε περίπου στις 10 το βράδυ με αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλευόταν, μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, κατόπιν πνιγμού. Εκεί έγιναν μεγάλες προσπάθειες και η καρδιά του παιδιού "πήρε μπροστά"», ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης που συμπλήρωσε ότι το κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία «παρουσιάζει δυστυχώς ένα έντονο εγκεφαλικό οίδημα» και ότι κατά την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ έγιναν συμπληρωματικές εξετάσεις και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στο χειρουργείο για αποσυμφόρηση του εγκεφάλου, κάτι που έγινε όπως εξήγησε, με επιτυχία.«Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων, σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ευελπιστώ και εύχομαι να αποδώσουν οι προσπάθειές μας», κατέληξε ο κ. Χαλκιαδάκης.