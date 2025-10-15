Ρόδος: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα
Ρόδος: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε μέσα σε πισίνα
Το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία διακομίσθηκε εχθές με αεροδιακομιδή από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το τριών ετών κοριτσάκι, που ανασύρθηκε χθες 14/10 χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το κοριτσάκι διακομίσθηκε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ, ενώ σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης τόνισε ότι με την άφιξή του στο νοσοκομείο, το παιδί που διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρό, υπεβλήθη σε συμπληρωματικές εξετάσεις και αμέσως μετά σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».
«Το παιδί διακομίσθηκε περίπου στις 10 το βράδυ με αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλευόταν, μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, κατόπιν πνιγμού. Εκεί έγιναν μεγάλες προσπάθειες και η καρδιά του παιδιού "πήρε μπροστά"», ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης που συμπλήρωσε ότι το κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία «παρουσιάζει δυστυχώς ένα έντονο εγκεφαλικό οίδημα» και ότι κατά την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ έγιναν συμπληρωματικές εξετάσεις και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στο χειρουργείο για αποσυμφόρηση του εγκεφάλου, κάτι που έγινε όπως εξήγησε, με επιτυχία.
«Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων, σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ευελπιστώ και εύχομαι να αποδώσουν οι προσπάθειές μας», κατέληξε ο κ. Χαλκιαδάκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ομάδες στο Viber με πάνω από 200.000 μέλη ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας για να τα αποφεύγουν οι οδηγοί – Δύο συλλήψεις
Εμφύλιος στη Γάζα μετά τη συμφωνία Τραμπ: Οι εκκαθαρίσεις της Χαμάς και οι 4 αντίπαλες φατρίες
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
Ομάδες στο Viber με πάνω από 200.000 μέλη ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας για να τα αποφεύγουν οι οδηγοί – Δύο συλλήψεις
Εμφύλιος στη Γάζα μετά τη συμφωνία Τραμπ: Οι εκκαθαρίσεις της Χαμάς και οι 4 αντίπαλες φατρίες
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα