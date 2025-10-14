Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα.
Ο Αλγκάμπι Μπασίμ είναι 15 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
