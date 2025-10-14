Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού Θεσσαλονίκη

Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Το Χαμόγελο του Παιδιού  προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/10/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλγκάμπι Μπασίμ είναι 15 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Εξαφανίστηκε 15χρονος από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης