Διαμαρτυρία ένστολων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) η πανελλαδική συγκέντρωση εν ενεργεία και απόστρατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο συνάντησης την Παλιά Βουλή, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα δεκάδες λεωφορεία με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και απόστρατους από όλη την Ελλάδα.
Τη διοργάνωση της συγκέντρωσης έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, το οποίο αποτελείται από 13 φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως λόγω ρυθμίσεων που αφορούν το μισθολόγιο, τη βαθμολογική εξέλιξη και τις απαγορεύσεις.