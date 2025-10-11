Διαμαρτυρία ένστολων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Συγκέντρωση Ένστολοι Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Αθήνα

Διαμαρτυρία ένστολων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Δείτε βίντεο

Το νομοσχέδιο  για τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως λόγω ρυθμίσεων που αφορούν το μισθολόγιο και τη βαθμολογική εξέλιξη

Διαμαρτυρία ένστολων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Δείτε βίντεο
249 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) η πανελλαδική συγκέντρωση εν ενεργεία και απόστρατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο συνάντησης την Παλιά Βουλή, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα δεκάδες λεωφορεία με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και απόστρατους από όλη την Ελλάδα.


Τη διοργάνωση της συγκέντρωσης έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, το οποίο αποτελείται από 13 φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως λόγω ρυθμίσεων που αφορούν το μισθολόγιο, τη βαθμολογική εξέλιξη και τις απαγορεύσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Πλακιάς: Με έχουν πει αριστερό, τραμπούκο, δεξιό - Δεν είμαι τίποτα από αυτά, είμαι πατέρας που έχασα 2 παιδιά
249 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης