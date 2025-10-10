Τρόμος για οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρίστανε τον πελάτη και τον απείλησε με σύριγγα για να τον ληστέψει
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ταξί Ληστεία

Τρόμος για οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρίστανε τον πελάτη και τον απείλησε με σύριγγα για να τον ληστέψει

Ο δράστης είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης και με την απειλή της σύριγγας καταφέρει να του αποσπάσει 20 ευρώ

Τρόμος για οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρίστανε τον πελάτη και τον απείλησε με σύριγγα για να τον ληστέψει
Στράτος Λούβαρης
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής, καθώς έπεσε θύμα ληστείας από 35χρονο «πελάτη» υπό την απειλή σύριγγας.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Όπως κατήγγειλε ο 57χρονος οδηγός, ο δράστης είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης και με την απειλή της σύριγγας καταφέρει να του αποσπάσει 20 ευρώ.

Μετά από την πράξη του ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή, όμως μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του συλληφθέντα ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Καμμένος: Στα θετικά του Μητσοτάκη η οικονομία - Τι είπε για το κόμμα Τζούλη και τα σκουντήματα με Τσίπρα στα ατελείωτα «υπουργικά της Αριστεράς»
Στράτος Λούβαρης

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης