Τρόμος για οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρίστανε τον πελάτη και τον απείλησε με σύριγγα για να τον ληστέψει
Ο δράστης είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης και με την απειλή της σύριγγας καταφέρει να του αποσπάσει 20 ευρώ
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής, καθώς έπεσε θύμα ληστείας από 35χρονο «πελάτη» υπό την απειλή σύριγγας.
Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Όπως κατήγγειλε ο 57χρονος οδηγός, ο δράστης είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης και με την απειλή της σύριγγας καταφέρει να του αποσπάσει 20 ευρώ.
Μετά από την πράξη του ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή, όμως μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Σε βάρος του συλληφθέντα ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
