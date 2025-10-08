Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Αλβανός που συνελήφθη μετά την επεισοδιακή καταδίωξη στο Μαρούσι
Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Αλβανός που συνελήφθη μετά την επεισοδιακή καταδίωξη στο Μαρούσι
Ο 32χρονος έχει απασχολήσει περισσότερες από 10 φορές τις Αρχές και του είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα - Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης και η σύλληψή του - Αναζητείται ο συνεπιβάτης του κλεμμένου αυτοκινήτου
Ως κακοποιός με μακρά δράση και ροπή προς το έγκλημα περιγράφεται ο 32χρονος Αλβανός που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) μετά από καταδίωξη στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει περισσότερες από 10 φορές τις Αρχές για διάφορα αδικήματα ενώ του έχει επιβληθεί και απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Και όμως κατάφερε -άγνωστο πως- να κυκλοφορεί στα στενά του Αμαρουσίου «ελεύθερος και ωραίος». Μέχρι... τη νέα του σύλληψη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν και εντοπίστηκε να επιβαίνει σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.
Τα όσα εκτυλίχθηκαν θυμίζουν αστυνομική ταινία. Ήταν γύρω στις 14.10 όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να σπεύσουν στην οδό Μεσογείων για απόπειρα διάρρηξης. Στο σημείο έφθασαν στελέχη της ΔΙΑΣ όπου, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα επί της οδού Νερατζιώτισσης και θέλησαν να το ελέγξουν.
Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με τους αστυνομικούς να τον ακολουθούν προς τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά παράλληλα της οδού Μαρίνου Αντύπα. Στη συμβολή των Φολεγάνδρου και Σμύρνης ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.
Τότε ο συνεπιβάτης του παρέλαβε το αυτοκίνητο και συνέχισε την πορεία του. Δόθηκαν εκ νέου αναζητήσεις ενώ παράλληλα ακολούθησε πεζή καταδίωξη του 32χρονου οδηγού όπου με τη συνδρομή ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από στελέχη της ΔΙΑΣ σταθμευμένο στην οδό Ήρας. Ο 32χρονος Αλβανός που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και απείθεια ενώ ο συνεπιβάτης του ακόμη αναζητείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει περισσότερες από 10 φορές τις Αρχές για διάφορα αδικήματα ενώ του έχει επιβληθεί και απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Και όμως κατάφερε -άγνωστο πως- να κυκλοφορεί στα στενά του Αμαρουσίου «ελεύθερος και ωραίος». Μέχρι... τη νέα του σύλληψη που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν και εντοπίστηκε να επιβαίνει σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.
Τα όσα εκτυλίχθηκαν θυμίζουν αστυνομική ταινία. Ήταν γύρω στις 14.10 όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να σπεύσουν στην οδό Μεσογείων για απόπειρα διάρρηξης. Στο σημείο έφθασαν στελέχη της ΔΙΑΣ όπου, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα επί της οδού Νερατζιώτισσης και θέλησαν να το ελέγξουν.
Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με τους αστυνομικούς να τον ακολουθούν προς τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά παράλληλα της οδού Μαρίνου Αντύπα. Στη συμβολή των Φολεγάνδρου και Σμύρνης ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.
Τότε ο συνεπιβάτης του παρέλαβε το αυτοκίνητο και συνέχισε την πορεία του. Δόθηκαν εκ νέου αναζητήσεις ενώ παράλληλα ακολούθησε πεζή καταδίωξη του 32χρονου οδηγού όπου με τη συνδρομή ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από στελέχη της ΔΙΑΣ σταθμευμένο στην οδό Ήρας. Ο 32χρονος Αλβανός που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και απείθεια ενώ ο συνεπιβάτης του ακόμη αναζητείται.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα