Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά

Γιατί ο κιμάς δεν είναι απλώς ένα συστατικό — είναι γεύση, μνήμη και τεχνική μαζί. Από τα μπιφτέκια της μαμάς μέχρι την τέλεια Μπολονέζ, κάθε πιρουνιά έχει κάτι οικείο. Κι όμως, πίσω από αυτό το καθημερινό πιάτο, κρύβεται ολόκληρη τέχνη.• Crash Course: Ο τέλειος κιμάς — όλα τα μυστικά βήμα-βήμα, από το είδος του κρέατος και το κομμάτι που θα επιλέξουμε μέχρι το ποσοστό λίπους τους και άλλα πολλά μυστικά.• Μπαχαρικά & κιμάς: Ο οδηγός για τα πιο ωραία αρωματικά ταξίδια μέσα στο ίδιο σκεύος.• Vegetarian επιλογές: Γεύση χωρίς συμβιβασμούς ακόμα και χωρίς κρέας.• Street Food & comfort dishes: Από τα μπιφτέκια και τα σουτζουκάκια μέχρι πεινιρλί με κιμά, κιμαδόπιτα και την ανεπανάληπτη Μπολονέζ, όλες οι συνταγές έχουν κάτι να μας πουν...Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μάς μαθαίνει τα μυστικά του πιο αγαπημένου υλικού της κουζίνας:-Ποιο κομμάτι κρέατος να διαλέξουμε, πώς το λίπος ισορροπεί τη γεύση, πότε να ρίξουμε τα μπαχαρικά και πώς να αφήσουμε το σκεύος να κάνει τα μαγικά του και άλλα πολλά...-Οι vegetarian εκδοχές του κιμά αποδεικνύουν ότι η νοστιμιά δεν σημαίνει πάντα κρέας.-Τα μπαχαρικά — κύμινο, κανέλα, πάπρικα, μοσχοκάρυδο — ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν έναν απλό κιμά σε πιάτο που μένει στη μνήμη.-Από την πλούσια Μπολονέζ μέχρι τα πιο δημιουργικά street food, κυρίως πιάτα και ζύμες, ο κιμάς αποκτά ψυχή, χαρακτήρα και μια νοσταλγία που γεμίζει την κουζίνα και την καρδιά.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε τις συνταγές που θα γίνουν ανάρπαστες:Ο κιμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ως εύκολη, γρήγορη και νόστιμη επιλογή σε κάθε λογής σνακ ή street food και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία! Γι αυτό μπείτε κουζίνα και απολαύστε τες όλες:Burgers, Sloppy Joes, Burritos με κιμά και ρύζι, Τηγανητά κεφτεδάκια με πατάτες, Chili Con CarneΚλασικά και αγαπημένα που δεν τα αποχωριζόμαστε ποτέ, παρέα με κάποια νότα φρεσκάδας και νέο αέρα νοστιμιάς:Σουτζουκάκια με ρύζι, Μπιφτεκάκια με σάλτσα γιαουρτιού, Ρολό κιμά με πατάτες στον φούρνο, Μακαρόνια με κιμά, Τορτίγιες γεμιστές με κιμάΔεν υπάρχει πιο τέλειο υλικό από τον κιμά, για να το ταιριάξεις με αφράτη ζύμη και τραγανό φύλλο! Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε:Μπουγάτσα με κιμά, Πεϊνιρλί με κιμά, Κιμαδόπιτα χωρίς φύλλο, Πίτσα με κιμά, Ατομικές κιμαδόπιτες με φέταΟι συνταγές αυτές δίνουν ρέστα σε γεύση, άρωμα και υφή! Δοκιμάστε τες ακόμα κι αν δεν ακολουθείτε αυτήν τη διατροφή.Λαζάνια με σπανάκι, ρικότα και κιμά λαχανικών, Μπιφτέκια από κιμά σόγιας με τηγανητές πατάτες φούρνου, Παστίτσιο με κιμά μανιταριών, Κεφτεδάκια από ρεβίθια, Μακαρόνια με κιμά μανιταριών