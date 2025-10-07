Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά

Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μπαίνει στην κουζίνα μαζί μας και μας μαθαίνει τα Μυστικά του Κιμά

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά



Γιατί ο κιμάς δεν είναι απλώς ένα συστατικό — είναι γεύση, μνήμη και τεχνική μαζί. Από τα μπιφτέκια της μαμάς μέχρι την τέλεια Μπολονέζ, κάθε πιρουνιά έχει κάτι οικείο. Κι όμως, πίσω από αυτό το καθημερινό πιάτο, κρύβεται ολόκληρη τέχνη.

• Crash Course: Ο τέλειος κιμάς — όλα τα μυστικά βήμα-βήμα, από το είδος του κρέατος και το κομμάτι που θα επιλέξουμε μέχρι το ποσοστό λίπους τους και άλλα πολλά μυστικά.

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά


• Μπαχαρικά & κιμάς: Ο οδηγός για τα πιο ωραία αρωματικά ταξίδια μέσα στο ίδιο σκεύος.
• Vegetarian επιλογές: Γεύση χωρίς συμβιβασμούς ακόμα και χωρίς κρέας.
• Street Food & comfort dishes: Από τα μπιφτέκια και τα σουτζουκάκια μέχρι πεινιρλί με κιμά, κιμαδόπιτα και την ανεπανάληπτη Μπολονέζ, όλες οι συνταγές έχουν κάτι να μας πουν...


Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.

Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μάς μαθαίνει τα μυστικά του πιο αγαπημένου υλικού της κουζίνας:
-Ποιο κομμάτι κρέατος να διαλέξουμε, πώς το λίπος ισορροπεί τη γεύση, πότε να ρίξουμε τα μπαχαρικά και πώς να αφήσουμε το σκεύος να κάνει τα μαγικά του και άλλα πολλά...
-Οι vegetarian εκδοχές του κιμά αποδεικνύουν ότι η νοστιμιά δεν σημαίνει πάντα κρέας.
-Τα μπαχαρικά — κύμινο, κανέλα, πάπρικα, μοσχοκάρυδο — ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν έναν απλό κιμά σε πιάτο που μένει στη μνήμη.
-Από την πλούσια Μπολονέζ μέχρι τα πιο δημιουργικά street food, κυρίως πιάτα και ζύμες, ο κιμάς αποκτά ψυχή, χαρακτήρα και μια νοσταλγία που γεμίζει την κουζίνα και την καρδιά.


Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε τις συνταγές που θα γίνουν ανάρπαστες:

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά


Σνακ & Street Food
Ο κιμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ως εύκολη, γρήγορη και νόστιμη επιλογή σε κάθε λογής σνακ ή street food και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία! Γι αυτό μπείτε κουζίνα και απολαύστε τες όλες:

Burgers, Sloppy Joes, Burritos με κιμά και ρύζι, Τηγανητά κεφτεδάκια με πατάτες, Chili Con Carne

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά


Κυρίως Πιάτα
Κλασικά και αγαπημένα που δεν τα αποχωριζόμαστε ποτέ, παρέα με κάποια νότα φρεσκάδας και νέο αέρα νοστιμιάς:

Σουτζουκάκια με ρύζι, Μπιφτεκάκια με σάλτσα γιαουρτιού, Ρολό κιμά με πατάτες στον φούρνο, Μακαρόνια με κιμά, Τορτίγιες γεμιστές με κιμά

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά


Ζύμες & Πίτες
Δεν υπάρχει πιο τέλειο υλικό από τον κιμά, για να το ταιριάξεις με αφράτη ζύμη και τραγανό φύλλο! Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε:

Μπουγάτσα με κιμά, Πεϊνιρλί με κιμά, Κιμαδόπιτα χωρίς φύλλο, Πίτσα με κιμά, Ατομικές κιμαδόπιτες με φέτα


Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά


Vegetarian
Οι συνταγές αυτές δίνουν ρέστα σε γεύση, άρωμα και υφή! Δοκιμάστε τες ακόμα κι αν δεν ακολουθείτε αυτήν τη διατροφή.

Λαζάνια με σπανάκι, ρικότα και κιμά λαχανικών, Μπιφτέκια από κιμά σόγιας με τηγανητές πατάτες φούρνου, Παστίτσιο με κιμά μανιταριών, Κεφτεδάκια από ρεβίθια, Μακαρόνια με κιμά μανιταριών

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά



Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.

Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ - Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά του κιμά

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης