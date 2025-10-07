Θεσσαλονίκη: Φωσφοριζέ γιλέκα με καρφιά για κυνηγόσκυλα προστατεύουν από δαγκώματα λύκων
Τα γιλέκα αυτά θα χρησιμεύουν στην αποτροπή τραυματισμών των σκυλιών από επιθέσεις λύκων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού

Ειδικά φωσφοριζέ γιλέκα με καρφιά για κυνηγόσκυλα που μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια σε επιθέσεις λύκων, αναμένεται να προμηθευτεί η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Πρόκειται για μία από τις δράσεις του έργου LIFE Rhodope Vulture που αφορά στη μείωση των συγκρούσεων με τη θήρα και συγκεκριμένα, τον περιορισμό των απωλειών κυνηγετικών σκύλων από επιθέσεις λύκων.

Ειδικά γιλέκα με καρφιά για κυνηγόσκυλα για την προστασία από επίθεση λύκων

Η καινοτόμος δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους Ορεστιάδας και Σταυρούπολης που αποτελούν επίσης εταίρους του προγράμματος. Στα μέλη των συλλόγων αναμένεται να μοιραστούν γιλέκα για τα σκυλιά τους προκειμένου να τα δοκιμάσουν στο πεδίο για την αποτροπή τραυματισμών των σκύλων τους από επιθέσεις λύκων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

«Πάνω στα γιλέκα υπάρχουν καρφιά, με έμφαση στο σβέρκο, όπου σε περίπτωση επίθεσης από λύκο, να τραυματιστεί και να φύγει», εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης, Ιάσων Μπάντιος.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, το μέλος της «Καλλιστώ», MsC δασολόγος, Βαγγέλης Θεοδοσιάδης, επισκέφθηκε την Κροατία κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE Wild Wolf.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ, παραδόθηκαν σε Κροάτες κυνηγούς προς δοκιμή 60 ειδικά γιλέκα
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ, παραδόθηκαν σε Κροάτες κυνηγούς προς δοκιμή 60 ειδικά γιλέκα. Είναι η δεύτερη παρτίδα γιλέκων που χορηγείται κατά τη διάρκεια του έργου και θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

«Χρειάζεται να εκπαιδευτεί το κυνηγόσκυλο για να το φοράει αλλά είναι ελαφριά κατασκευή και όπου έχει χρησιμοποιηθεί, είχε αποτελέσματα» σημειώνει ο κ. Μπάντιος.

Το έργο LIFE Rhodope Vulture στο οποίο η «Καλλιστώ» συμμετέχει ως εταίρος, έχει στόχο τη διατήρηση των πληθυσμών του απειλούμενου μαυρόγυπα στην Βαλκανική, υλοποιώντας δράσεις για το περιορισμό της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που απειλούν διαχρονικά το είδος.

