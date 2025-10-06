Πάνω από 200.000 ραντεβού στα νοσοκομεία τις πρώτες πέντε ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος
Εθνικό Σύστημα Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης Ραντεβού νοσοκομεία

Πάνω από 200.000 ραντεβού στα νοσοκομεία τις πρώτες πέντε ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος

«Τέτοιου είδους ευκολία να κλείσει κανείς ραντεβού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Πάνω από 200.000 ραντεβού στα νοσοκομεία τις πρώτες πέντε ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος
Περισσότερα από 200.000 ραντεβού σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έκλεισαν οι πολίτες στις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου καινοτόμου προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα για τα ραντεβού των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία «άνοιξε» την 1η Οκτωβρίου, με τους πολίτες να «αγκαλιάζουν» την πρωτοβουλία αυτή, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία την πρώτη ημέρα εφαρμογής προγραμματίστηκαν 50.000 ραντεβού.

Το νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού περιλαμβάνει τρεις τρόπους, καταργώντας αυτούς που ίσχυαν έως σήμερα, δηλαδή τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1535» και την απευθείας επικοινωνία με γραμματείς στα νοσοκομεία:

- Ο πρώτος τρόπος είναι η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr
- Ο δεύτερος, το myhealthapp
- Ο τρίτος, η νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1566»

