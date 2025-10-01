Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Βίντεο: Ταξίδεψε από την Κύθνο στη Σίφνο με καγιάκ για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση
Έναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας βρήκε ένας μόνιμος κάτοικος της Κύθνου που αποφάσισε να διασχίσει την απόσταση από το νησί του μέχρι τη Σίφνο με ένα καγιάκ.
Για δεύτερη χρονιά η Κύθνος δεν έχει ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά και με τα γειτονικά νησιά των δυτικών Κυκλάδων και για αυτό το λόγο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο διαμαρτυρίας, σύμφωνα με το kaipoutheos.gr.
Με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν, με βροχή ή δυνατούς ανέμους, αφού πρώτα έκανε στάση στη Σέριφο συνέχισε για Σίφνο και παρευρέθηκε στο φεστιβάλ Κυκλαδικής γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές». Ο κ. Χριστοδουλάκης επέστρεψε στο νησί του με το καγιάκ.
Δείτε βίντεο:
Δείτε βίντεο:
