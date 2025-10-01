Δεκτό το αίτημα του Ασλανίδη για εκταφή της σορού του γιου του για εξέταση DNA από την εισαγγελέα Λάρισα
Δεκτό το αίτημα του Ασλανίδη για εκταφή της σορού του γιου του για εξέταση DNA από την εισαγγελέα Λάρισα
Αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία δόθηκε και για την σορό του Ντένις Ρούτσι - Η προκαταρκτική εξέταση αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ότι αφορά τη διαχείριση των σορών
Δεκτό έκανε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήτρη προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση, απορρίπτοντας ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει.
Θυμίζεται πως αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία δόθηκε και για την σορό του Ντένις Ρούτσι, ο πατέρας του οποίου, Πάνος, βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, απαιτώντας όχι μόνο την εξέταση DNA αλλά και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία στη διάταξή της για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων, ανέφερε πως η εξέταση των σορών για χημικά δεν απαιτείται, καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας, αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ότι αφορά τη διαχείριση των σορών.
Πηγή: Larissanet
Ειδήσεις σήμερα:
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του
Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
Θυμίζεται πως αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία δόθηκε και για την σορό του Ντένις Ρούτσι, ο πατέρας του οποίου, Πάνος, βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, απαιτώντας όχι μόνο την εξέταση DNA αλλά και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία στη διάταξή της για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων, ανέφερε πως η εξέταση των σορών για χημικά δεν απαιτείται, καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας, αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ότι αφορά τη διαχείριση των σορών.
Πηγή: Larissanet
Ειδήσεις σήμερα:
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του
Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα