Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε Δικαιοσύνη, είπε η μητέρα του 36χρονου στη δίκη για τις «ματωμένες» κουρές στην Κρήτη



Το χρονικό

Η τραγωδία είχε σημειωθεί στο Οροπέδιο Καθαρού στις 3 Ιουλίου 2024, όταν μια παρέα γλεντούσε μετά από κουρές προβάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος, ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης άρχισε να ρίχνει άσκοπους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα βρήκε σε ευθεία βολή τον 36χρονο, πατέρα ενός μικρού παιδιού, σκοτώνοντάς τον.