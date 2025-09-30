Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε Δικαιοσύνη, είπε η μητέρα του 36χρονου στη δίκη για τις «ματωμένες» κουρές στην Κρήτη
Η δίκη διεξάγεται σε φορτισμένο κλίμα και ξεκίνησε με την κατάθεση της χήρας και των γονιών του θύματος - Ο 33χρονος Γιώργος Νταγιάκος είχε πέσει νεκρός από σφαίρα όπλου του μπατζανάκη του κατά τη διάρκεια γλεντιού
Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 33χρονου μπατζανάκη του κατά τη διάρκεια γλεντιού για την κουρά των προβάτων στο Οροπέδιο Καθαρού στην Κρήτη. Η δίκη διεξάγεται σε φορτισμένο κλίμα και ξεκίνησε με την κατάθεση της χήρας και των γονιών του θύματος, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου σχολίασε αρκετές φορές με καυστικό τρόπο την… συνήθεια να ρίχνουν μπαλοθιές σε κοινωνικές συναθροίσεις όπως είναι οι κουρές.
«Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο και δυστυχώς, ούτε το τελευταίο τέτοιο περιστατικό που συμβαίνει στην Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος, σύμφωνα με το cretalive.gr.
«Ποια είναι η φιλοσοφία εδώ στην Κρήτη; Πυροβολώ δήθεν στη μεγάλη χαρά. Είναι αυτό συνήθεια;» ρώτησε μάρτυρα. «Έχετε δίκιο» απάντησε, με την πρόεδρο να σημειώνει: «Αυτό το έχετε δίκιο μεταφράζεται με ένας στο χώμα και ένας στη φυλακή».
Το σημείο που διερευνάται μέσω της ακροαματικής διαδικασίας είναι αν από μέρους του 33χρονου υπήρχε δόλος ή αν ο θάνατος του Γιώργου Νταγιάκου ήταν ένα ακόμα τραγικό συμβάν λόγω ατυχήματος.
Μάρτυρες που ήταν παρόντες στο περιστατικό τη μοιραία ημέρα εξέφρασαν την εκτίμηση ή την πεποίθηση ότι πρόκειται για ατύχημα. Ωστόσο η χήρα του 36χρονου αλλά και οι γονείς του δεν είναι καθόλου πεπεισμένοι ότι πρόκειται όντως για ατύχημα.
Στο δικαστήριο κατάθεσε η χήρα του 36χρονου που μετά τον θάνατό του μεγαλώνει το μοναχοπαίδι τους. Η γυναίκα είχε μιλήσει με τον σύζυγό της πριν τον θάνατό του. Αργότερα, την κάλεσε η αδερφή της και της είπε πως κάτι συνέβη στον Γιώργο, με τις δύο γυναίκες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο.
Περιέγραψε τις σχέσεις των δύο ανδρών καλές αλλά τυπικές. Όπως είπε, το θύμα είχε περισσότερες σχέσεις με τον άνδρα της τρίτης αδερφής τους. Κατέθεσε ότι η θέση της είναι πολύ δύσκολη επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος είναι άνδρας της αδερφής της, όμως, όπως είπε, πρέπει να μάθει την αλήθεια.
«Θέλω να μάθω αν ισχύουν αυτά που μου μετέφεραν ότι δηλαδή πυροβολούσε για να γελάσει, να κάνει την πλάκα του. Θέλω να μάθω τι ισχύει. Με είχε ρωτήσει ο 4χρονος γιος μου “τι έπαθε ο μπαμπάς και σταμάτησε να χτυπάει η καρδούλα του;”. Και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Αύριο, μεθαύριο που θα με ξαναρωτήσει, θέλω να ξέρω πώς έφυγε ο πατέρας του, θέλω να ξέρω τι να του πω», είπε στο δικαστήριο.
Μέχρι το 40ήμερο μνημόσυνο, δεν είχε συνειδητά καμία πρόσβαση σε ειδήσεις: «Είχα άλλον καημό. Είχα να διαχειριστώ άλλα θέματα πιο σοβαρά, καταρχήν με το παιδί μου και την παιδοψυχολόγο. Και τι δεν άκουσα μέχρι τότε, ότι είχαν κτηματικές διαφορές, ότι είχαμε σχέση με τον κατηγορούμενο και πολλά άλλα… Τίποτα απ’ αυτά δεν ισχύει» είπε κλαίγοντας.
Η χήρα σχολίασε την στάση του κατηγορούμενου να φύγει από τον τόπο του συμβάντος, σχολίασε όμως με επικριτικό τρόπο και την στάση των αυτοπτών μαρτύρων: «Ήταν τόσοι εκεί και κανείς δεν είδε πώς έπεσε ο Γιώργος. Ήταν 8-10 άτομα εκεί και κανείς δεν είδε την στιγμή που δολοφονήθηκε ο άνδρας μου».
«Ένα παιδί είχα. Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε Δικαιοσύνη. Μάνα είμαι» είπε στο δικαστήριο η μητέρα του 36χρονου Γιώργου. «Ο γιος μου πριν πέσει νεκρός, είδε τον δολοφόνο του. Οι σχέσεις τους ήταν φαινομενικά καλές, όμως δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται μέσα του ο καθένας. Αν υπέβοσκε κάποιος φθόνος, κάποια ζήλια».
Η μητέρα επέκρινε την στάση του 33χρονου να σηκωθεί να φύγει από τον τόπο του συμβάντος. «Σκοτώνεις έναν αγαπημένο σου, υποτίθεται, άνθρωπο και αντί, ως όφειλε, να καθίσει εκεί και να τον φροντίσει, εξαφανίστηκε και πέταξε το όπλο. Ας καθόταν εκεί να του κρατάει το χέρι μέχρι να πάω. Να μου πει ότι έκανε βλακεία.. Θα ήταν διαφορετικά. Η στάση του αυτή με έβαλε σε σκέψεις. Δεν μπορώ να σκοτώσω έναν άνθρωπο και να προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Με έβαλαν σε σκέψεις όμως και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να με πείσει πώς πραγματικά έγιναν τα γεγονότα».
«Θέλω να ξέρω»
«Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε Δικαιοσύνη, μάνα είμαι»
Η τραγωδία είχε σημειωθεί στο Οροπέδιο Καθαρού στις 3 Ιουλίου 2024, όταν μια παρέα γλεντούσε μετά από κουρές προβάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος, ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης άρχισε να ρίχνει άσκοπους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα βρήκε σε ευθεία βολή τον 36χρονο, πατέρα ενός μικρού παιδιού, σκοτώνοντάς τον.
Το χρονικό
