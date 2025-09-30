Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στις 3 Οκτωβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στις 3 Οκτωβρίου
Για τις εκδηλώσεις εορτασμού για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη
Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, από ώρα 06.00 έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00 έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Συγκεκριμένα, από ώρα 06.00 έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00 έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
- Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας,
- Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,
- Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,
- Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη,
- Σέκερη, σε όλο το μήκος της,
- Κανάρη, σε όλο το μήκος της,
- Πλ. Φιλ. Εταιρείας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα