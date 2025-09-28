Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Κλειστό τη Δευτέρα το Φαράγγι της Σαμαριάς
Κλειστό τη Δευτέρα το Φαράγγι της Σαμαριάς
Η απόφαση ελήφθη λόγω της πρόγνωσης της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες στην περιοχή
Κλειστό θα είναι αύριο Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς, τόσο από την είσοδο στο Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη.
Η απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθώς το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για τις δύο περιοχές, ύψους έως 6,5 mm.
Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια για τη λειτουργία του φαραγγιού.
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι σε περίπτωση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών και νέας πρόγνωσης από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.
