Κλειστό τη Δευτέρα το Φαράγγι της Σαμαριάς
ΕΛΛΑΔΑ
Φαράγγι της Σαμαριάς ΟΦΥΠΕΚΑ Βροχή Καταιγίδες

Κλειστό τη Δευτέρα το Φαράγγι της Σαμαριάς

Η απόφαση ελήφθη λόγω της πρόγνωσης της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες στην περιοχή

Κλειστό τη Δευτέρα το Φαράγγι της Σαμαριάς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κλειστό θα είναι αύριο Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς, τόσο από την είσοδο στο Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη.

Η απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθώς το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για τις δύο περιοχές, ύψους έως 6,5 mm.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια για τη λειτουργία του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι σε περίπτωση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών και νέας πρόγνωσης από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν

Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»

Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης