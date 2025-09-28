Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Συνελήφθη 26χρονος που είχε κλεμμένο μηχανάκι και σφαίρες σε μαντρί στο Ηράκλειο - Έκανε και παράνομη εκτροφή
Συνελήφθη 26χρονος που είχε κλεμμένο μηχανάκι και σφαίρες σε μαντρί στο Ηράκλειο - Έκανε και παράνομη εκτροφή
Αστυνομικοί από το Ηράκλειο και τη Μεσσαρά έκαναν έφοδο στο ποιμνιοστάσιο - Το δίκυκλο επεστράφη στον ιδιοκτήτη του
Συνελήφθη 26χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για κλοπή, παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ζωοκλοπή.
Αστυνομικοί από το Ηράκλειο και τη Μεσσαρά, έκαναν έφοδο, χθες το πρωί, στο ποιμνιοστάσιο του άνδρα και σε αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν φυσίγγια και ένα δίκυκλο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και επεστράφη στον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας αλλά και κωδικού εκτροφέα.
Η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Αστυνομικοί από το Ηράκλειο και τη Μεσσαρά, έκαναν έφοδο, χθες το πρωί, στο ποιμνιοστάσιο του άνδρα και σε αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν φυσίγγια και ένα δίκυκλο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και επεστράφη στον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας αλλά και κωδικού εκτροφέα.
Η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα