Συνελήφθη 26χρονος που είχε κλεμμένο μηχανάκι και σφαίρες σε μαντρί στο Ηράκλειο - Έκανε και παράνομη εκτροφή
Συνελήφθη 26χρονος που είχε κλεμμένο μηχανάκι και σφαίρες σε μαντρί στο Ηράκλειο - Έκανε και παράνομη εκτροφή

Αστυνομικοί από το Ηράκλειο και τη Μεσσαρά έκαναν έφοδο στο ποιμνιοστάσιο - Το δίκυκλο επεστράφη στον ιδιοκτήτη του

Συνελήφθη 26χρονος που είχε κλεμμένο μηχανάκι και σφαίρες σε μαντρί στο Ηράκλειο - Έκανε και παράνομη εκτροφή
Συνελήφθη 26χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για κλοπή, παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ζωοκλοπή.

Αστυνομικοί από το Ηράκλειο και τη Μεσσαρά, έκαναν έφοδο, χθες το πρωί, στο ποιμνιοστάσιο του άνδρα και σε αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν φυσίγγια και ένα δίκυκλο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και επεστράφη στον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας αλλά και κωδικού εκτροφέα. 

Η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

