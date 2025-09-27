Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του Greece Race for the Cure 2025

* Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.* Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.* Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.* Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.* Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:* Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.* Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.Στο μεταξύ, το 43o ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, και θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθεί το χρονικό περιθώριο των 36 ωρών την επομένη μέρα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Σπάρτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαδρομή που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή που έτρεξε ο αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ζητώντας από τους Σπαρτιάτες, άμεση βοήθεια, για τον πόλεμο που διεξαγόταν στον Μαραθώνα εναντίον των Περσών.