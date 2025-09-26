Χατζηβασιλείου: Ο δρόμος της Τουρκίας για τα F-35 είναι δύσκολος και μακρύς

«Ήταν ακριβό το εισιτήριο εισόδου της Τουρκίας στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος πήγε με μία λίστα αγορών αξίας δισεκατομμυρίων», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής. Υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα έχει ήδη εδραιώσει τον δικό της ρόλο ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, με προβάδισμα στην άμυνα και την ενέργεια».Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο έξι χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στη στάση του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι «ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας στη Συρία, θέλει να ξεπεράσει δυσκολίες στην αμυντική σχέση των ΗΠΑ με την Άγκυρα, αλλά ταυτόχρονα έστειλε και αιχμηρά μηνύματα». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην «αμήχανη στιγμή» της αναφοράς του Τραμπ στην εκλογική νοθεία, αλλά και στη «θετική αναφορά για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης», την οποία συνέδεσε με τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.Ο βουλευτής επεσήμανε ωστόσο ότι «η σχέση δεν είναι ανέφελη» και απαρίθμησε τα βασικά αγκάθια: «Οι δηλώσεις Ερντογάν για το Ισραήλ και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς· η εξάρτηση από ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί άμεσα· οι σχέσεις της Τουρκίας με την Κίνα· και φυσικά οι ρωσικοί πύραυλοι S-400». Για το τελευταίο θέμα, ξεκαθάρισε ότι «αν η Τουρκία δεν βρει πειστική λύση, δεν μπορεί να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35». Όπως είπε, ακόμη και αν υπήρχε σχετική βούληση της αμερικανικής κυβέρνησης, «ο σκόπελος λέγεται Κογκρέσο», όπου «υπάρχουν πολλοί βουλευτές, ακόμη και Ρεπουμπλικανοί, που αντιτίθενται στην ενίσχυση της αμυντικής σχέσης ΗΠΑ–Τουρκίας».Σε αντιπαραβολή, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικό χρονικό προβάδισμα: «Ακόμα κι αν θεωρητικώς η Τουρκία ξαναμπεί στο πρόγραμμα, η Ελλάδα έχει ήδη διασφαλίσει τη συμμετοχή της και το 2028 αναμένει την πρώτη παραλαβή F-35. Ήδη ολοκληρώνουμε την αναβάθμιση των F-16, έχουμε αποκτήσει Rafale και δρομολογούμε την τέταρτη φρεγάτα. Αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν την ισχυρή εθνική μας άμυνα».Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία των αμερικανικών τοποθετήσεων υπέρ της Ελλάδας: «Ο λεγόμενος υπερυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Νταγκ Μπέργκαμ, ήρθε πριν από λίγες ημέρες μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας ξεκάθαρα για τον ρόλο μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου». Υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν επιδιώκει να αποκλείει ηγέτες από τον Λευκό Οίκο, αλλά «εξασφάλισε τα τελευταία χρόνια ισχυρή παρουσία και προβολή των εθνικών θέσεων τόσο στο Λευκό Οίκο όσο και στο Κογκρέσο».Κλείνοντας, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση: «Είδα στην Ιταλία, όταν ακυρώθηκε το ραντεβού Ερντογάν–Μελόνι, σοβαρότητα από την αντιπολίτευση. Εδώ κάποιοι μίλησαν για εθνική ήττα και ταπείνωση. Αυτές οι φαιδρότητες είναι δυστυχώς ελληνικό προνόμιο».