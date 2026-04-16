Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
«Μπούκαραν» σε αστυνομικό τμήμα στην Κεφαλονιά, για ν' αρπάξουν κατασχεμένο όχημα: Σήκωσαν στα χέρια περιπολικό που τους... εμπόδιζε, δείτε βίντεο
Ένα πρωτοφανές περιστατικό είχε εκτυλιχθεί τον Απρίλιο του 2024 στην Κεφαλονιά και ένα βίντεο-ντοκουμέντο που βρίσκεται στη διάθεση του Protothema, έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη δράση των εμπλεκομένων.
Στο προ διετίας περιστατικό, ομάδα περίπου 20 ατόμων εμφανίστηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, όπου εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο ένας φρουρός. Ο αιφνιδιασμός ήταν πλήρης, με αποτέλεσμα οι δράστες να μπουν ανενόχλητοι στο κτήριο και να κινηθούν προς το εσωτερικό.
Το βίντεο αποτυπώνει ξεκάθαρα το πιο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα προκλητικό σημείο της επιχείρησης: τρία άτομα διακρίνονται να σηκώνουν με τα χέρια περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να το μετακινήσουν και να ανοίξουν πρόσβαση στον χώρο όπου βρισκόταν το κατασχεμένο όχημα.
Αμέσως μετά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες κατευθύνθηκαν στο αυτοκίνητο που αναζητούσαν και, χρησιμοποιώντας εφεδρικό κλειδί που είχαν στην κατοχή τους, κατάφεραν να το θέσουν σε λειτουργία και να αποχωρήσουν, χωρίς να συναντήσουν ουσιαστική αντίσταση.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με σήμα να εκπέμπεται σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το όχημα είχε κατασχεθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην εισβολή, ενώ το κατασχεμένο αυτοκίνητο παραμένει μέχρι στιγμής άφαντο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση των δραστών.
