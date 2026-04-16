Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά της Λήμνου
ΕΛΛΑΔΑ
Super Puma Αεροδιακομιδή Πολεμική Αεροπορία

Το ελικόπτερο τον μετέφερε στην 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο από όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο

Ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse», την Τετάρτη 15 Απριλίου με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου τη στιγμή της επιχείρησης και είχε εκπέμψει σήμα για άρρωστο επιβάτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ελικοπτέρου, το οποίο προσέγγισε το πλοίο και παρέλαβε το άτομο που έχρηζε άμεσης μεταφοράς. Στη συνέχεια, το Super Puma μετέφερε τον ασθενή στη 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου έγινε η παράδοση σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.


Δείτε το βίντεο 

Εντυπωσιακές εικόνες από αεροδιακομιδή ασθενούς στη Λήμνο

