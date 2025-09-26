Κρήτη: Πώς έγινε η τραγωδία με το νεκρό 4χρονο που παρασύρθηκε από το όχημα του πατέρα του
Κρήτη: Πώς έγινε η τραγωδία με το νεκρό 4χρονο που παρασύρθηκε από το όχημα του πατέρα του
Το όχημα κύλησε προς τα πίσω με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο
Ανείπωτος ο πόνος για την άδικη απώλεια ενός μικρού αγγέλου στην περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτης.
Ο θάνατος ενός 4χρονου αγοριού που παρασύρθηκε χθες από όχημα έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες από τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με το flashnews, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει μαζί με το 4χρονο στο χωράφι τους.
Φαίνεται ότι το αγροτικό όχημα το άφησε σε ένα σημείο με κλίση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κύλησε προς τα πίσω με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο.
Το παιδί αμέσως διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και αμέσως μετά εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι ιατροί κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες στον θάλαμο αναζωογόνησης χωρίς δυστυχώς το μικρό αγγελούδι να τα καταφέρει.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ο θάνατος ενός 4χρονου αγοριού που παρασύρθηκε χθες από όχημα έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες από τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με το flashnews, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει μαζί με το 4χρονο στο χωράφι τους.
Φαίνεται ότι το αγροτικό όχημα το άφησε σε ένα σημείο με κλίση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κύλησε προς τα πίσω με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο.
Το παιδί αμέσως διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και αμέσως μετά εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι ιατροί κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες στον θάλαμο αναζωογόνησης χωρίς δυστυχώς το μικρό αγγελούδι να τα καταφέρει.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα