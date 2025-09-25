Καιρός: Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία με επίμονες βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου - Δείτε χάρτες
Μαρουσάκης: Ακραία επικίνδυνος ο καιρός - Τσατραφύλλιας: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, μπορεί να φέρουν και απαγορευτικό
Τα Ιόνια νησιά, η δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές και τις καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες για την επερχόμενη κακοκαιρία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγορευτικού για τα πλοία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «ακραία επικίνδυνο καιρό» εξηγώντας σε ανάρτησή του ότι «σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών). Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».
Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε δίκη του ανάρτηση ότι θα υπάρξουν δύο σειρές επικινδυνότητας για τον καιρό των επόμενων ημερών:
Δείτε χάρτες από τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (σ.σ. οι χάρτες είναι ανά τρίωρο)
Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).
2. Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.
Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.
3. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).
Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.
Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.
Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!
Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!
Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά-θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά...
Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.
-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα):Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.
-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.
-Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο,
-Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.
