Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια - 4 συλλήψεις για απάτες με δήθεν υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Εγκληματική οργάνωση

Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια - 4 συλλήψεις για απάτες με δήθεν υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών

Ψάχνουν τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα για 40 περιπτώσεις με παρόμοιες απάτες

Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια - 4 συλλήψεις για απάτες με δήθεν υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί αναζητούν τουλάχιστον άλλα δύο άτομα για συνολικά 40 περιπτώσεις με απάτες


Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views

Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης