Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια - 4 συλλήψεις για απάτες με δήθεν υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών
Ψάχνουν τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα για 40 περιπτώσεις με παρόμοιες απάτες
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Ζεφύρι και Νέα Λιόσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.
Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί αναζητούν τουλάχιστον άλλα δύο άτομα για συνολικά 40 περιπτώσεις με απάτες
