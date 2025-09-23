Κλήρωση Eurojackpot 23/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 23/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Κλήρωση Eurojackpot 23/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/9), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 7, 18, 31, 32, 33 και 10 - 11.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

