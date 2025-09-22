Λέσβος: Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια ένας 20χρονος για τη φωτιά στη Βρίσα
Λέσβος: Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια ένας 20χρονος για τη φωτιά στη Βρίσα

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ ημερησίως

Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια κρίθηκε από το μονομελές πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένας 20χρονος για τη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βρίσα της Λέσβου στις αρχές Σεπτέμβρη.

Η φωτιά φέρεται πως προκλήθηκε από εργασίες με τροχό που πραγματοποιούσε ο νεαρός σε αγρόκτημα με αποτέλεσμα να καούν εκατοντάδες στρέμματα δάσος και ελιές. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ ημερησίως, απόφαση που έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που υπέβαλε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον 20χρονο αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά της μεταμέλειας αλλά και της άμεσης βοήθειας στην κατάσβεση.

