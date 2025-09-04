Φωτιά τώρα στη Βρίσα Λέσβου - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δάσος στη Βρίσα της Λέσβου. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους που τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.Για την κατάσβεση της περιοχής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν πλέον 53 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.