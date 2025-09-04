Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Φωτιά τώρα στη Βρίσα Λέσβου - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δείτε βίντεο
Επιχειρούν πλέον 53 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δάσος στη Βρίσα της Λέσβου. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους που τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της περιοχής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν πλέον 53 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
