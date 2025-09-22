Μέχρι τις 6 το απόγευμα η απεργία των ταξί - Τι ζητούν οι οδηγοί

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών
Μέχρι τις 18:00 σήμερα θα συνεχιστεί η απεργία των οδηγών ταξί, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής (21/9).
Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση του, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Δευτέρας.
Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».
«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης», επισημαίνουν.
