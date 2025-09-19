ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Κοζάνη: Συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε η έκρηξη φιάλης οξυγόνου
Κοζάνη: Συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε η έκρηξη φιάλης οξυγόνου

Σοβαρή η κατάσταση του ενός από τους δύο τραυματίες

Κοζάνη: Συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε η έκρηξη φιάλης οξυγόνου
Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που έγινε η έκρηξη της φιάλης οξυγόνου έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης προχώρησε η Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι 52 ετών και ιδιοκτήτης επιχείρησης χωματουργικών.

Από την έκρηξη υπήρξαν δύο σοβαρά τραυματίες. Ο ένας έχει ανοιχτό κάταγμα στο πόδι και ο άλλος, 54 ετών, ακρωτηριάστηκε στο ένα χέρι και πόδι. Πηγές από το Ιπποκράτειο αναφέρουν ότι φέρει αρκετά εγκαύματα και χτυπήματα σε όλο του το σώμα, ενώ βρίσκεται στην ανάνηψη. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. 


Πηγή φωτογραφίας:  kozanimedia.gr

