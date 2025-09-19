Άγρια επίθεση με δρεπάνι στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο 35χρονος, συνελήφθη ο δράστης
Άγρια επίθεση με δρεπάνι στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο 35χρονος, συνελήφθη ο δράστης
H λεκτική αντιπαράθεση δύο ανδρών από το Πακιστάν εξελίχθηκε γρήγορα σε αιματηρή συμπλοκή
Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν δύο άνδρες πακιστανικής καταγωγής συναντήθηκαν και άρχισαν να διαπληκτίζονται.
Ο καυγάς εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, με τον 32χρονο να αρπάζει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά του.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ύστερα από έρευνες εντόπισε τον 32χρονο, προχωρώντας στη σύλληψή του.
