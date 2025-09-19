Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε κόμμα Τσίπρα λένε 6 στους 10