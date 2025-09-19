Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε κόμμα Τσίπρα λένε 6 στους 10

Το «αποτύπωμα» της φετινής ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σε νέες δημοσκοπήσεις, όπου η κυβερνητική παράταξη έχει ως βάση εκκίνησης το «κλίμα» των ευρωεκλογών, διατηρώντας ισχυρό διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί όσον αφορά στα ποσοστά του τη τάση του Ιουλίου στις δημοσκοπήσεις (με μια μικρή άνοδο), το σενάριο για την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει μικρότερη απήχηση στους ψηφοφόρους του Κέντρου ενώ γράφει καλύτερη δυναμική στον κόσμο της κεντροαριστεράς, η Πλεύση Ελευθερίας «βλέπει» πτωτική τάση ενώ η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής άνοδο. Ειδικοί αναλυτές αναλύοντας τα δεδομένα του τελευταίου δεκαπενθημέρου υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία μέσω της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης αλλά και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της εικόνας της και ιδιαίτερη κινητικότητα στην …κινούμενη άμμο της αντιπολίτευσης, όπου το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι εξασφαλίζει σταθερότητα στη δεύτερη θέση αλλά χωρίς να καταφέρνει επί του παρόντος να ροκανίσει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια και η μάχη για τη βελτίωση συνθηκών που αφορούν στην καθημερινότητα συνεχίζουν να είναι εν τω μεταξύ τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Στη δημοσκόπηση της Μetron Analysis που παρουσιάστηκε χθες στο Μega η Νέα Δημοκρατία κινείται λοιπόν σε ποσοστά ευρωεκλογών, διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο σημειώνει ελαφρά άνοδο σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου από την ίδια εταιρεία. H μέτρηση επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την κυριαρχία Μητσοτάκη - λαμβάνει 25% στην ερώτηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ενώ Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος και Ανδρουλάκης «συναντιούνται» στο 7%.Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός είναι πάντως - όπως και σε προηγούμενες μετρήσεις της Metron - η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της οποίας εμφανίζεται όμως στην τέταρτη θέση, με απώλειες 2,1 μονάδων. Αντίθετα, άνοδο 2,5 μονάδων καταγράφει η Ελληνική Λύση που ανεβαίνει στην τρίτη θέση.
Οριακή άνοδο βλέπει η Metron για τον ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει στην έκτη θέση με 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, όπως και για το ΚΚΕ που εμφανίζεται να χάνει δύο μονάδες μέσα στο καλοκαίρι. Άνοδο βλέπει η εταιρεία και για το ΜεΡΑ 25, που καταγράφεται στο 4,2%, οριακά πάνω από τη Φωνή Λογικής που μένει στο 4,1 αλλά με σημαντική άνοδο 1,3 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο. Το γκάλοπ του Mega βγάζει μία οκτακομματική Βουλή - ενώ τον Ιούνιο έμπαιναν 10 κόμματα - με τη Νίκη, η Νέα Αριστερά και το κόμμα Κασσελάκη να μένουν εκτός. Σημειώνεται ότι σε σχετική ερώτηση , το 37% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας – ενός «συνθήματος» που αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
Σχετικά με τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα, η Metron Analysis αναφέρει ότι το 10% δηλώνει ως πολύ πιθανό να το υποστηρίξει, ενώ ένα 11% λέει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το πράξει. H κύρια στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από ψηφοφόρους που δηλώνουν κεντροαριστεροί ή αριστεροί (39% και 37% αντίστοιχα), με το σχετικό ποσοστό να μειώνεται αρκετά στον χώρο του Κέντρου (19%), αλλά να είναι υπαρκτό (10%) και στον χώρο της Κεντροδεξιάς. Η δημοσκόπηση καταγράφει μία γκρίζα εικόνα της ελληνικής κοινωνίας με το 70% να δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Η ακρίβεια παραμένει το κύριο πρόβλημα, ενώ χαμηλή (18%) βρήκε η Metron την απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ.
Στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,1%. ‘Έχει προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο 13,7%, με την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθούν με 12% και 11% αντίστοιχα. Στο 8,1% το ΚΚΕ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι έκτο κόμμα με 5,2%. Οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους την ακρίβεια. Σχεδόν 7 στους 10 απάντησαν δεν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη δημιουργία ενός κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά φτάνει στο 80,7%. Να σημειωθεί ότι σε σχέση με την έρευνα της MRB τον περασμένο Μάιο τη μεγαλύτερη πτώση έχει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 15,6% έπεσε στο 11,1% και υποχώρησε πίσω από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παράλληλα, για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο γκάλοπ έδειχνε ότι το 29,1% των ερωτηθέντων θα το ψήφιζε, με το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει υποχωρήσει τώρα στο 22,3%. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή τα ποσοστά έχουν ως εξής: Νέα Δημοκρατία 28,1%,ΠΑΣΟΚ 13,7%, Ελληνική Λύση 12% ,Πλεύση Ελευθερίας11%, ΚΚΕ 8,1%, ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, Φωνή Λογικής 4,1%, ΜέΡΑ 25 3,7%, ΝΙΚΗ 3,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, Νέα Αριστερά 2,1%, Άλλα κόμματα 5,7%. Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά έχουν ως εξής: ΝΔ 21,8%, ΠΑΣΟΚ 10,6%, Ελληνική Λύση 9,3%, Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4%, Φωνή Λογικής 3,2%, ΜέΡΑ 25 2,9% ΝΙΚΗ 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Νέα Αριστερά 1,6%, άλλο κόμμα 4,5%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 22,4%.
Στην αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 29,3% βλέπει ότι τα μέτρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο, ενώ το 60,7% έχει αρνητική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Σε ποσοστό 54% η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι και ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η Υγεία με 21,1%, το εισόδημα με 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%. Παράλληλα, το 67,2% των πολιτών δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση προς τους ψηφοφόρους για τον Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό βρίσκεται στο 80,7%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%, ενώ ακολουθούν κατά σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης.