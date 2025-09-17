Ποινή φυλάκισης 8 μηνών για 54χρονο που παρενόχλησε 19χρονη σε ΚΤΕΛ προς τον Βόλο
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 54χρονο, μόλις αποβιβάστηκε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας
Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επεβλήθη σήμερα από το ο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 54χρονο, ο οποίος παρενόχλησε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, το απόγευμα της Κυριακής.
Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο gegonotanews.gr, η 19χρονη, το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας από την Πάτρα με κατεύθυνση τον Βόλο.
Μόλις το λεωφορείο έκανε στάση στο ύψος της Λαμίας, κάθισε δίπλα της ένας 54χρονος, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, ζητώντας μάλιστα το τηλέφωνό της.
Όταν εκείνη το αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει, φέρεται να της έπιασε τον μηρό χωρίς την συναίνεσή της.
Η κοπέλα, έντρομη, τράβηξε το χέρι του μακριά από το πόδι της και μετακινήθηκε σε άλλη θέση.
Σε κατάσταση σοκ, αφηγήθηκε όσα συνέβησαν σε συνεπιβάτιδά της, η οποία ενημέρωσε τον οδηγό του λεωφορείου – που με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομικοί, έπειτα, συνέλαβαν τον 54χρονο, μόλις αποβιβάστηκε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, ενώ στην έφεση χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ. Βόλου.
