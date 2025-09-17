Σπανάκης: Έρχεται νέος ληξιαρχικός νόμος και αναβάθμιση του Ειδικού Ληξιαρχείου
Εντός του έτους το πρώτο σχέδιο της αρμόδιας ομάδας που επεξεργάζεται τις διατάξεις – Η πλατφόρμα για το Ειδικό Ληξιαρχείο
Νέο ληξιαρχικό νόμο που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, ο οποίος ισχύει από το 1977 και αναβάθμιση του Ειδικού Ληξιαρχείου προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.
Ο κ. Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι ήδη υπάρχει η αρμόδια ομάδα που επεξεργάζεται τις διατάξεις και εντός του έτους αναμένεται το πρώτο σχέδιο. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται και διατάξεις που θα οδηγήσουν σε «ριζική αναβάθμιση» το Ειδικό Ληξιαρχείο, όπου καταχωρούνται γεγονότα αστικής κατάστασης (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κά) Ελλήνων στο εξωτερικό.
«Πάμε σε μια ειδική πλατφόρμα για τους πολίτες αυτούς και για τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολίτες, ώστε να υπάρχει ένας προέλεγχος όλων των δικαιολογητικών», δήλωσε ο κ. Σπανάκης.
Για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είπε ότι έχουμε έξι σημαντικές μειώσεις φορολογίας και συγκεκριμένα στο εισόδημα από μισθούς, στο εισόδημα από συντάξεις, στο εισόδημα από ακίνητο, στον ΕΝΦΙΑ, στον ΦΠΑ και στα τεκμήρια. Επισήμανε μάλιστα ότι τα χαμηλά εισοδήματα ευνοούνται από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, «οι οποίες είναι τριπλάσιες από τον πληθωρισμό».
Τέλος, καλωσόρισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και εξέφρασε ικανοποίηση που θα είναι συνυποψήφιοι στον Νότιο Τομέα Αθηνών.
«Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά της παράταξής μας. Θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε ενότητα και πάνω από όλα θέλουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.
Για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
