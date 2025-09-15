Συγχαρητήριο μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς το νεοεκλεγέντα Ηγούμενο της Μονής Σινά Συμεών
Συγχαρητήριο μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς το νεοεκλεγέντα Ηγούμενο της Μονής Σινά Συμεών
Ο Πατριάρχης Θεόδωρος Β’ δίνει έμφαση στη σημασία του Σινά ως κέντρου της Ορθόδοξης Παράδοσης – Αναφέρει ότι η εκλογή του νέου ηγουμένου αποτελεί μαρτυρία του ήθους, της σύνεσης και της πνευματικής του καλλιέργειας
Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ προς τον νεοεκλεγέντα Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, Συμεών.
Στην επιστολή του ο Παναγιώτατος εκφράζει τις θερμές του ευχές προς τον νέο Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, Συμεών, για την εκλογή του.
Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η εκλογή του αποτελεί μαρτυρία του ήθους, της σύνεσης και της πνευματικής του καλλιέργειας, αλλά και πρόκληση για βαθιά και γνήσια διακονία.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται η σημασία του Σινά ως κέντρου της Ορθόδοξης Παράδοσης καθώς και η ιστορική πνευματική σχέση του με την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας.
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας – εκτός των συγχαρητηρίων του – διατυπώνει την ευχή ο νεοεκλεγείς Συμεών να σταθεί ως άγρυπνος ποιμένας, φύλακας των ιερών ορίων, άνθρωπος προσευχής, ταπείνωσης και αυθεντίας.
Από την πλευρά του, εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας, δεσμεύεται ότι θα του προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή του, συνοδευόμενη από τις προσευχές και την αδελφική στήριξη στο έργο του.
Σεβασμιώτατε και αγαπημένε εν Χριστώ αδελφέ,
Με αισθήματα πνευματικής χαράς, βαθυτάτου σεβασμού και αδελφικής αγάπης, απευθύνω εξ ονόματος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσωπικώς, εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές επί τη εκλογή Σας ως Ηγουμένου της Ιεράς και Περιωνύμου Μονής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης του Σινά.
Η ψήφος της σεπτής Αδελφότητος και η ειρηνική ανάδειξή Σας στην κορυφή του αινιγματικού και αγγελικού τούτου τόπου δεν είναι μόνον μαρτυρία ήθους, σύνεσης και πνευματικής παιδείας, αλλά και προμήνυμα διακονίας εκ βαθέων, με γνώμονα την καρδιά του «ὁράν τὰ ἀόρατα καὶ ἀκούειν τὰ ἄρρητα».
Η Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά δεν αποτελεί απλώς μοναστική κυψέλη, αλλά αποθησαύρισμα της Ορθοδόξου Παράδοσης, «ὄρος ἅγιον» ἐφ’ ᾧ «εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν»· κι εσείς, Σεβασμιώτατε, καλείσθε να φέρετε στους ώμους σας όχι μόνον τη συνέχιση της μοναστικής ζωής, αλλά και το εκκλησιαστικό ήθος που το Σινά επαξίως μαρτυρεί επί αιώνες.
Η Αλεξάνδρεια, ως Εκκλησία του Ευαγγελιστού Μάρκου, συνδεδεμένη ιστορικώς και πνευματικώς με το Σινά, αισθάνεται την εκλογή Σας ως χαρά κοινή. Η μεταξύ ημών ἱερὰ κοινωνία τῶν προσώπων – «σχέσις πρός πρόσωπον ἐν τῇ ἀληθείᾳ» – έχει ριζώσει εδώ και χρόνια μέσα από την αδελφική μας σχέση, τους κοινούς πνευματικούς αγώνες και τις εν Χριστώ ανταλλαγές λόγου, σιωπής και προσευχής.
Το περιεχόμενο της επιστολής:
Σεβασμιώτατε και αγαπημένε εν Χριστώ αδελφέ,
Με αισθήματα πνευματικής χαράς, βαθυτάτου σεβασμού και αδελφικής αγάπης, απευθύνω εξ ονόματος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσωπικώς, εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές επί τη εκλογή Σας ως Ηγουμένου της Ιεράς και Περιωνύμου Μονής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης του Σινά.
Η ψήφος της σεπτής Αδελφότητος και η ειρηνική ανάδειξή Σας στην κορυφή του αινιγματικού και αγγελικού τούτου τόπου δεν είναι μόνον μαρτυρία ήθους, σύνεσης και πνευματικής παιδείας, αλλά και προμήνυμα διακονίας εκ βαθέων, με γνώμονα την καρδιά του «ὁράν τὰ ἀόρατα καὶ ἀκούειν τὰ ἄρρητα».
Η Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά δεν αποτελεί απλώς μοναστική κυψέλη, αλλά αποθησαύρισμα της Ορθοδόξου Παράδοσης, «ὄρος ἅγιον» ἐφ’ ᾧ «εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν»· κι εσείς, Σεβασμιώτατε, καλείσθε να φέρετε στους ώμους σας όχι μόνον τη συνέχιση της μοναστικής ζωής, αλλά και το εκκλησιαστικό ήθος που το Σινά επαξίως μαρτυρεί επί αιώνες.
Η Αλεξάνδρεια, ως Εκκλησία του Ευαγγελιστού Μάρκου, συνδεδεμένη ιστορικώς και πνευματικώς με το Σινά, αισθάνεται την εκλογή Σας ως χαρά κοινή. Η μεταξύ ημών ἱερὰ κοινωνία τῶν προσώπων – «σχέσις πρός πρόσωπον ἐν τῇ ἀληθείᾳ» – έχει ριζώσει εδώ και χρόνια μέσα από την αδελφική μας σχέση, τους κοινούς πνευματικούς αγώνες και τις εν Χριστώ ανταλλαγές λόγου, σιωπής και προσευχής.
Σε εποχές μεγάλης θολότητος και σύγχυσης, το Σινά στέκει ως έρημος νοητὴ, «ὁ τόπος ὁ ἔνθα καθαίρεται ὁ νοῦς». Στην κορυφή αυτού του ιερού όρους, όπου ο Μωυσής εθεάσατο την δόξαν Κυρίου «ὡς ἐν κατόπτρῳ», Σας εύχομαι να σταθείτε ως νήφων ποιμήν, φύλακας των ιερών ορίων, άνθρωπος της προσευχής, της ανεπιτήδευτης αυθεντίας, της ακένωτης ταπεινώσεως.
Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας, προσεύχεται όπως «ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν» στηρίζει τα βήματά σας, παραμένοντας πάντοτε στο πλευρό Σας με λόγο, με έργο, με αδελφική διάθεση και ιεραποστολική καρδιά.
Εἴη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ εἰς πολλὰ ἔτη ἡγουμένου ἀξίου.
Μετ’ αγάπης ἐν Χριστῷ,
† ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄
