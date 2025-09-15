Συγχαρητήριο μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς το νεοεκλεγέντα Ηγούμενο της Μονής Σινά Συμεών

Σε εποχές μεγάλης θολότητος και σύγχυσης, το Σινά στέκει ως έρημος νοητὴ, «ὁ τόπος ὁ ἔνθα καθαίρεται ὁ νοῦς». Στην κορυφή αυτού του ιερού όρους, όπου ο Μωυσής εθεάσατο την δόξαν Κυρίου «ὡς ἐν κατόπτρῳ», Σας εύχομαι να σταθείτε ως νήφων ποιμήν, φύλακας των ιερών ορίων, άνθρωπος της προσευχής, της ανεπιτήδευτης αυθεντίας, της ακένωτης ταπεινώσεως.Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας, προσεύχεται όπως «ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν» στηρίζει τα βήματά σας, παραμένοντας πάντοτε στο πλευρό Σας με λόγο, με έργο, με αδελφική διάθεση και ιεραποστολική καρδιά.Εἴη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ εἰς πολλὰ ἔτη ἡγουμένου ἀξίου.Μετ’ αγάπης ἐν Χριστῷ,† ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης ἈφρικῆςΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄