Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πηγάδι στον Άγιο Γεώργιο
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πηγάδι στον Άγιο Γεώργιο
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φέρεται να υποχώρησε ένα κομμάτι τσιμέντο από το πηγάδι με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μέσα
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στον Άγιο Γεώργιο της Κέρκυρας, όταν μία 68χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ένα πηγάδι.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, η 68χρονη φέρεται να είχε φύγει νωρίς το πρωί από το σπίτι της για να ποτίσει. Καθώς αργούσε να επιστρέψει, ο σύζυγός της ανησύχησε και ξεκίνησε να την αναζητά, εντοπίζοντάς την τελικά μέσα στο πηγάδι, το οποίο είχε βάθος περίπου πέντε μέτρα με νερό. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από το σημείο, υποχώρησε ένα κομμάτι τσιμέντο από το πηγάδι με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μέσα.
Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συνολικά οκτώ πυροσβέστες. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, η 68χρονη φέρεται να είχε φύγει νωρίς το πρωί από το σπίτι της για να ποτίσει. Καθώς αργούσε να επιστρέψει, ο σύζυγός της ανησύχησε και ξεκίνησε να την αναζητά, εντοπίζοντάς την τελικά μέσα στο πηγάδι, το οποίο είχε βάθος περίπου πέντε μέτρα με νερό. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από το σημείο, υποχώρησε ένα κομμάτι τσιμέντο από το πηγάδι με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μέσα.
Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συνολικά οκτώ πυροσβέστες. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα