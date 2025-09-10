Τραγωδία στην Κέρκυρα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πηγάδι στον Άγιο Γεώργιο

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φέρεται να υποχώρησε ένα κομμάτι τσιμέντο από το πηγάδι με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μέσα