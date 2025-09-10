Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Η αντιεξουσιαστική ομάδα Sagre Negro ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στην πολυκατοικία που μένει σωφρονιστικός υπάλληλος
Αναφέρουν ότι θέλουν να αρχίσει μια σειρά νέων επιθέσεων σε διευθυντές, αρχιφύλακες, υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και φορείς που σχετίζονται με νόμους και φυλακές
Η αντιεξουσιαστική ομάδα Sagre Negro ανέλαβε την ευθύνη για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου διαμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων.
Σε ανάρτησή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου επιβεβαιώνει πως στόχος της επίθεσης ήταν ο σωφρονιστικός υπάλληλος και αναφέρει μεταξύ άλλων πως «στα κατ’επίφαση “σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη που αποφασίζει ποιος θα γίνει τρόφιμος και ποιος όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διεφθαρμένη κλίκα όπου μερικοί ανήκουν»
Αποκαλεί βασανιστή τον εν λόγω σωφρονιστικό υπάλληλο και τονίζει πως «αποτελεί τον μπαμπά των σωφρονιστικών υπαλλήλων με μόνο στόχο τον εκδικητικό βασανισμό των κρατουμένων», σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.
Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη επίθεση «για να αρχίσει μια σειρά νέων επιθέσεων σε διευθυντές, αρχιφύλακες, υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και φορείς που σχετίζονται με νόμους και φυλακές. Οι φυλακές βράζουν είναι η ώρα να σταματήσει η εξαθλίωση και ο κατασταλτικός μηχανισμός με επιθέσεις, εξεγέρσεις, στάσεις και κάθε μορφής αγώνα εντός και εκτός των φυλακών».
