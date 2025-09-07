Ανήλικος γρονθοκόπησε 60χρονο σε δημόσιο χώρο στο Ηράκλειο
Ανήλικος γρονθοκόπησε 60χρονο σε δημόσιο χώρο στο Ηράκλειο

Ο  14χρονος έριξε στο οδόστρωμα τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον εξύβρισε

Ανήλικος γρονθοκόπησε 60χρονο σε δημόσιο χώρο στο Ηράκλειο
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 60χρονος στο Ηράκλειο, όταν ανήλικος του επιτέθηκε και τον γρονθοκοπούσε.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 14χρονος έριξε στο οδόστρωμα τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον εξύβρισε. Περίοικοι είπαν στο κανάλι πως παρά το γεγονός ότι είπαν πως θα καλέσουν την ΕΛΑΣ ο ανήλικος δεν σταμάτησε την επίθεση.

Μάλιστα, μάρτυρες αναφέρουν πως μαζί με τον 14χρονο ήταν δύο κοπέλες οι οποίες δεν απέτρεψαν το περιστατικό και παρατηρούσαν.


