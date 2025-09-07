Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ανήλικος γρονθοκόπησε 60χρονο σε δημόσιο χώρο στο Ηράκλειο
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 60χρονος στο Ηράκλειο, όταν ανήλικος του επιτέθηκε και τον γρονθοκοπούσε.
Σύμφωνα με το MEGA, ο 14χρονος έριξε στο οδόστρωμα τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον εξύβρισε. Περίοικοι είπαν στο κανάλι πως παρά το γεγονός ότι είπαν πως θα καλέσουν την ΕΛΑΣ ο ανήλικος δεν σταμάτησε την επίθεση.
Μάλιστα, μάρτυρες αναφέρουν πως μαζί με τον 14χρονο ήταν δύο κοπέλες οι οποίες δεν απέτρεψαν το περιστατικό και παρατηρούσαν.
