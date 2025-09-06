Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης ο Πειραιάς
Αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε περιοχές του Πειραιά, όπως Αγορά Πειραιά, Ακτή Μιαούλη και Αμφιάλη.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα, πριν από τις 10 το πρωί.
