ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης ο Πειραιάς

Αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε περιοχές του Πειραιά, όπως Αγορά Πειραιά, Ακτή Μιαούλη και Αμφιάλη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σύντομα, πριν από τις 10 το πρωί.

